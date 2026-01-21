俳優の原日出子（66）が19日、自身のインスタグラムを更新。“海の幸いっぱい”の本格手料理を披露した。【写真】「まるでお店みたいですね」原日出子が披露した本格“ブイヤベース”原は「今夜は ブイヤベース 海の幸いっぱい お魚屋さんで 寄せ鍋とかの 具材セットを買って それに ムール貝と 白貝をプラス 玉ねぎ エリンギ パプリカ セロリ 大蒜は スープベースに 下茹でしたブロッコリーとプチベールも入れました。とても