東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.15高値158.60安値157.48 159.79ハイブレイク 159.20抵抗2 158.67抵抗1 158.08ピボット 157.55支持1 156.96支持2 156.43ローブレイク ユーロドル 終値1.1725高値1.1768安値1.1633 1.1919ハイブレイク 1.1844抵抗2 1.1784抵抗1 1.1709ピボット 1.1649支持1 1.1574支持2 1.1514ロ&#12