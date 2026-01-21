東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.63高値9.67安値9.56 9.79ハイブレイク 9.73抵抗2 9.68抵抗1 9.62ピボット 9.57支持1 9.51支持2 9.46ローブレイク シンガポールドル円 終値123.17高値123.39安値122.84 123.98ハイブレイク 123.68抵抗2 123.43抵抗1 123.13ピボット 122.88支持1 122.58支持2 122.33ローブレイ