東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6737高値0.6747安値0.6707 0.6794ハイブレイク 0.6770抵抗2 0.6754抵抗1 0.6730ピボット 0.6714支持1 0.6690支持2 0.6674ローブレイク キーウィドル 終値0.5832高値0.5851安値0.5789 0.5921ハイブレイク 0.5886抵抗2 0.5859抵抗1 0.5824ピボット 0.5797支持1 0.5762