テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は21日、放送され、水曜コメンテーターを務める元AERA編集長でジャーナリストの浜田敬子氏と、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏が欠席した。番組冒頭で、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日は、浜田さんと、玉川さんもお休みでございます」と報告した。この日のコメンテーター席には、水曜コメンテーターを務める「リディラバ」代表の安部敏樹氏