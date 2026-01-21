【欧州CLリーグフェーズ第7節】(ジュゼッペ・メアッツァ)インテル 1-3(前半1-2)アーセナル<得点者>[イ]ペタル・スチッチ(18分)[ア]ガブリエル・ジェズス2(10分、31分)、ビクトル・ギェケレシュ(84分)<警告>[イ]アレッサンドロ・バストーニ(72分)、フランチェスコ・アチェルビ(82分)[ア]ミケル・メリノ(73分)、デクラン・ライス(90分+2)└アーセナルのFW陣が爆発!!ジェズス2発&ギェケレシュ弾で前回準優勝のインテ