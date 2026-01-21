[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節 インテル 1-3 アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節を各地で行った。インテル(イタリア)とアーセナル(イングランド)の一戦は、アーセナルが3-1でインテルを下した。前節終了時点でアーセナルは勝ち点18位で首位につけており、インテルは勝ち点12で6位。6連勝で首位を走るアーセナルと前回準優勝インテルのビッグマッチは前半10分にいきなり試合の均衡が破