[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節 スポルティング 2-1 パリSG]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、MF守田英正所属のスポルティング(ポルトガル)がパリSG(フランス)を2-1で破った。スポルティングは粘り強い試合運びで昨季王者から大金星を奪い、16強ストレートイン圏内の暫定6位に浮上。守田はMFモルテン・ヒュルマンドの出場停止を受けて待望の今大会初先発を果たし、フル出場でジャイ