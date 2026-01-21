[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節 コペンハーゲン 1-1 ナポリ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、DF鈴木淳之介所属のコペンハーゲン(デンマーク)がナポリ(イタリア)と1-1で引き分けた。前半のうちに10人の戦いを強いられ、先制点を奪われる厳しい展開となったが、後半に追いついてドロー。鈴木はCBでフル出場し、16強プレーオフ進出に向けてなんとか望みをつないだ。試合は長いウイン