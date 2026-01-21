・ＮＹダウ４８４８８．５９（－８７０．７４） 高値４９００５．０１ 安値４８４２８．１３ ・Ｓ＆Ｐ５００６７９６．８６（－１４３．１５） ・ナスダック総合指数２２９５４．３２（－５６１．０７） 出所：MINKABU PRESS