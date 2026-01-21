【欧州CLリーグフェーズ第7節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 6-1(前半2-0)モナコ<得点者>[R]キリアン・ムバッペ2(5分、26分)、フランコ・マスタントゥオーノ(51分)、オウンゴール(55分)、ビニシウス・ジュニオール(63分)、ジュード・ベリンガム(80分)[モ]ジョルダン・テゼ(72分)<警告>[R]ジュード・ベリンガム(44分)[モ]デニス・ザカリア(33分)└2発のムバッペは2ケタ到達、ビニシウスは4得点関与…18歳MFに