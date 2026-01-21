【欧州CLリーグフェーズ第7節】(ラ・セラミカ)ビジャレアル 1-2(前半0-0)アヤックス<得点者>[ビ]タニ・オルワセイ(49分)[ア]オスカル・グロフ(61分)、オリバー・エドバールセン(89分)<警告>[ビ]サンティアゴ・モウリーニョ(60分)、トーマス・パーティ(71分)、ラファ・マリン(80分)[ア]オーウェン・ワインダル(12分)、アーロン・バウマン(88分)└アヤックスが90分劇的逆転弾でPO進出の可能性残す!! 板倉滉は途中出場で