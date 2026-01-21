大阪3月限ナイトセッション 日経225先物52120-680 （-1.28％） TOPIX先物3578.0-44.0 （-1.21％） シカゴ日経平均先物52135-665 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 20日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が大幅に下落。グリーンランドを巡って米欧の関係悪化が警戒され、リスク回避姿勢が強まった。日本の長期債利回りの上昇につれて米長期金利が一時約5カ月