体型が長年変わらない人は「冬太り」とは無縁なイメージ。でも、そういう人は毎日自分なりのルーティンをこなしているものです。そこで今回は冬太り対策として、長年体型が変わらない人が“当たり前”に実践している【簡単ダイエット習慣】を紹介します。起床後に白湯を飲む長年体型が変わらない人たちが口を揃えておすすめしていることの１つに「起床後に白湯を飲むこと」が挙げられます。白湯を飲むことで内臓を温め、消化機能を