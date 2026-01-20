気になる男性とは会話を通して関係を一気に縮めていきたいところ。そうなると、当然男性のことを色々知りたくて、さまざまな質問をしてしまうでしょう。でも、良かれと思って聞いた質問が逆効果になることもあるのです。そこで今回は、関係性の浅い段階で男性にしてはいけない「質問」を紹介します。お金のこと男性のスペックを把握したいからと言って、収入や貯金などお金について質問は関係の浅いうちにしない方がいいでしょう。