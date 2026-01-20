元カレとヨリを戻したいと考えていても、現実はなかなかうまくいかないもの。そこで今回は、元カレとの「復縁」が叶わない主な理由について紹介します。別れ方があまり良くなかった復縁できない最も大きな理由として上がるのが、別れ方があまり良くなかったということ。元カレにダメ出しした上で一方的に関係を絶ったり、自分から連絡を取れない状況を作ったりして自然消滅させたりなどは、正直なところ今後元カレから信用されるこ