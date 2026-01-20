不倫に巻き込まれやすい女性と、なぜかそういう関係にならない女性。その違いは、性格の強さや冷たさではありません。多くの場合、既婚男性との日常の小さな距離感の取り方にあるのです。そこで今回は、そんな不倫に巻き込まれない女性が作る距離感について解説します。プライベートの深掘りを“自然に止めている”必要以上に家庭や感情の話をしない。聞かれても、軽く流すか話題を切り替える。これだけで、心理的な距離は必要以上