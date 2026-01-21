東エルサレムにあるUNRWA本部の建物が破壊される様子＝1月20日/Ilia Yefimovich/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルは20日、国連機関によるパレスチナ難民支援活動を禁止する法律が成立したことを受け、東エルサレムにある国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の施設の解体を開始した。CNNが入手した映像には、警察や土地を管理する当局の職員がブルドーザーなどを運び込み、施設の解体を始める様子が映っている。当局は法執行