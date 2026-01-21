女優の佐田真由美（48）が21日までに自身のインスタグラムを更新。10年前の写真を公開した。「皆んな全然変わらないねって言ってくれるけどめちゃくちゃ変わってるわ」と書きだした佐田。「しゃーない」とつづって懐かしの写真を披露した。「2016?」と記して10年前の写真を公開。今と変わらない美しい写真をアップした。ファンからは「昔も今も奇麗」「変わらなすぎる！！」「時代に合わせてちゃんと進化していていつだっ