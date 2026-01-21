広島の島内颯太郎投手（２９）が２０日、広島県廿日市市の大野練習場で、今年初めてブルペン入りした。いきなり捕手を座らせ３１球。チェンジアップも投じた。春季キャンプの２月１０日に実施予定の紅白戦登板に向け、最速で準備を整えている。今年最初のブルペンで、島内が捕手を座らせ腕を振った。力強い球に、ミットからは甲高い捕球音が響く。「感覚が良かったので、座ってもらいました」。球数は、当初予定していた１５球