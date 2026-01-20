「元カノとは全然タイプ違うよ」「結婚には興味ないけど、君は特別」「君って他の子と違うよね」。こんな言葉を重ねて言われると、「私は特別な存在なんだ」と感じてしまうもの。でも、この“特別扱いワード”こそ、モテる男性が距離を一気に縮めたいときに使う常套句なのです。そこで今回は、甘く聞こえる男性のセリフの裏に潜む“心理操作”を読み解いていきます。「元カノとは違う」は、比較で優越感をくすぐるテクニックこの言