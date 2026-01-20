頑張って食事を整えているのに、運動も続けているのに、なぜか痩せない…。40代に入ってから、そんな“停滞感”を感じていませんか？実はその原因、ダイエットの方法ではなく「眠りの質」にあるケースが少なくありません。睡眠は体を回復させるだけでなく、代謝・ホルモン・自律神経のバランスを整える重要な時間。ここが乱れると、どんなに努力しても結果が出にくくなってしまうのです。「寝ている時間」より「回復できているか」