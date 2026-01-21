Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、新キャストとして塩野瑛久＆渡邊圭祐の出演が発表。塩野がトナカイ頭の不死身サイボーグ・鹿島（かしま）役を、渡邊が透明スーツの姿なき奇襲者・勢羽夏生（せばなつき）役を演じる。【写真】鹿島（塩野瑛久）＆勢羽夏生（渡邊圭祐）のソロビジュアル2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1