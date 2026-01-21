女優・三倉茉奈が19日、自身のインスタグラム更新し、友人家族とスキーに行ったことを報告。娘と白銀の世界を楽しむ姿を見せた。 【写真】見渡す限り白い世界かつての人気子役もすっかりママの顔に 「週末に友達家族とスキーへ。5歳の娘にとって初めてのスキー。」と記した茉奈。「どんなもんかなーと不安だったけど、ソリもスキーもすぐ慣れて怖がらず楽しんで、最後には1人でス