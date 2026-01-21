イラン当局が反政府デモを弾圧する過程で負傷したデモ参加者に対し、治療を受けさせないよう指示していたとの主張が出ている。20日（現地時間）、ノルウェーを拠点とする人権団体「イラン・ヒューマン・ライツ（IHR）」によると、デモが激化していた7日、イラン南西部シーラーズ一帯でデモ参加者約1000人が逮捕され、アーデルアーバード刑務所などの拘禁施設に収容された。これに関連し、ある情報筋は「収容された人々の多くが散弾