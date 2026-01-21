米ミネソタ州で、移民・関税執行局（ICE）による強硬な移民取り締まりを巡り、過剰執行への批判が拡大している。武装したICE要員が、帰化した米国市民の自宅に強制的に立ち入り、半裸の状態で逮捕・拘禁したことが明らかになり、人権侵害だとする指摘が広がる中、連邦裁判所と行政府の対立も激化する様相だ。19日（現地時間）、ロイター通信によると、ミネソタ州セントポールに住むチュンリー・タオさん（56）は、前日、ICE要員が