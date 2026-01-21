SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ミニ浴衣＆ショーパンのチア姿を披露した。「いつも綺麗に撮ってくれてありがとう」。ミニ丈の浴衣＆ショートパンツのチア姿の写真などをアップした。三上は昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入している。この投稿にフォロワーらからは「とても綺麗です