歌手の工藤静香（55）が21日までに自身のインスタグラムを更新。レザー＆デニムのコーデを披露した。「お勉強後のレコーディングオケ録！！」とつづり、レザーのベスト＆コート、デニムのシャツ＆ダメージパンツ姿の写真をアップ。サラダやドレッシングの材料や写真などもアップし、「コートバッグthankyou@coach@coach_japan」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「ダメージジーンズ、カッコイイ」「今日もオ