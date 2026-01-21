アメリカのトランプ大統領は第2次政権の発足からちょうど1年の節目となる20日に記者会見し、強硬な移民政策などをアピールしたうえで、「これまでのどの政権より多くのことを成し遂げた」と誇りました。トランプ大統領は第2次政権の発足から1年になった20日、ホワイトハウス報道官会見の「特別ゲスト」として記者会見に臨みました。トランプ氏はまず、自身の看板政策のひとつである強硬な移民政策から説明を始め、その後、ホワイト