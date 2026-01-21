楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「月末スペシャルオファー」を1月20日午前10時から2月2日午前9時59分まで開催する。国内宿泊と楽パック、遊び・体験が対象で、クーポンの併用で最大22％が割引となる。12月までの国内宿泊で使える15％クーポンを先着30万枚、楽パックで利用できる4,000円割引クーポンを先着22,000枚限定で配布する。クーポンの併用可能。日帰りやデイユースは除外となる。