1月8日、静岡県島田市に本社を置く、大井川鐵道が黒いSLC10形を『きかんしゃパーシー号』として変更し、デビューさせることを発表。【写真】『きかんしゃパーシー号』に変更されるSLのC10形8号機大井川鐡道、SLを『パーシー号』に「大井川鐵道では、毎年、『きかんしゃトーマス号』が期間限定でそのレールを走っており、この期間はお子さんたちを連れた多くのファミリーが大井川鐵道を訪れます。今回、SLの外装を緑色に塗装、装