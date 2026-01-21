モデルでタレントの辻門アネラ（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。バースデーショットを公開した。「HappyBirthdaytomeLevelup」と自らの誕生日を祝い、ピンクのリボン、ドレス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃかわいい」「美人過ぎだよ」「素敵魅力満載」「ハピバ」などの声が寄せられている。辻門は、2019年にPacificFairiesとしてレースクイーンデビューし、23年か