韓国の男性ダンス＆ボーカルグループ・ＮＣＴ１２７のＹＵＴＡ（３０）が、２１日に初の日本武道館ワンマンライブを開催する。自身のルーツであるロックを存分に表現した最新アルバム「ＰＥＲＳＯＮＡ」を引っさげ、昨年１０月から全国１０都市のホールを巡り、いよいよロックの聖地でファイナルを飾る。今年でデビュー１０周年を迎えるが、音楽活動に注ぐ情熱と真摯な姿勢はデビュー当時から不変。昨年１０月に３０代に突入し、