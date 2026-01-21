「ゲーム・オブ・スローンズ」の新スピンオフ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン1は、原作者ジョージ・R・R・マーティンも驚くような予想外の演出とともに幕を開けた。マーティン本人が、同シーンを初めて見た際のリアクションを語っている。 この記事には、「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン1第1話『草臥しの騎士』の内容が含まれています