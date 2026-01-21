◆第５６回日本少年野球春季全国大会・千葉県支部予選（日本商店旗）▽準決勝京葉ボーイズ２―０柏ボーイズ（２０２５年１２月２０日、茨城・常総運動公園野球場）▽決勝京葉ボーイズ１０―１松戸中央ボーイズ（２０２５年１２月２８日、茨城・常総運動公園野球場）第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の千葉県支部予選の決勝が２０２５年１２月２８日に行われた。１２年以降、代表を分け合ってい