２１日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）をレギュラーコメンテーターを務める元テレビ朝日の玉川徹氏が欠席した。司会の羽鳥アナウンサーが「きょうは玉川さんはお休みです」と伝えたのち、東大大学院准教授で「哲学博士の斎藤幸平さんにお越しいただきました」と紹介。斎藤氏は「ピンチヒッターでよろしくお願いします」とあいさつした。