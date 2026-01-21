「イイじゃん」が大ヒットを記録し、第67回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞、第76回NHK紅白歌合戦にも出場するなど、旋風を巻き起こしたM!LK。グループのリーダーも務める吉田仁人は、息つく間もなく1月30日から上演される「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II」に主演する。本作は、1987年に発売された「ファイナルファンタジー」を第1作とする日本製RPGシリーズの「ファイナルファンタジー ブレイブエクス