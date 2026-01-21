アメリカのバンス副大統領は、妻のウシャ夫人が第4子となる男の子を7月下旬に出産する予定だと明らかにしました。バンス副大統領は20日、SNSで、妻のウシャ夫人が第4子となる男の子を妊娠していることを明らかにしました。バンス氏によると、母子ともに健康で、出産は7月下旬の予定だということです。トランプ大統領は自身の後継者としてバンス氏の名前を挙げているほか、アメリカの多くの世論調査でも共和党の次の大統領候補のト