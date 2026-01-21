北海道・松前警察署は2026年1月20日、妻を殴ってけがをさせた傷害の疑いで、北海道福島町の消防署員の男(42)を逮捕しました。男は「記憶にないので答えようがありません」と容疑を否認しています。男は1月19日午後7時半ごろ、福島町の自宅で同居する40代の妻の頭を手で複数回殴ったほか、突き飛ばすなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています警察によりますと、その日のうちに妻が警察に届け出たことで暴行が発覚したと