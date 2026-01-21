＜ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック3日目◇20日◇ザ・アバコ・クラブ・オン・ワインディング・ベイ（バハマ）◇7296ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアー第2戦。日没によりサスペンデッドになった第2ラウンドと第3ラウンドが行われた。【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗はともに決勝へ進出。石川は、2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」で、