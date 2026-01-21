【その他の画像・動画等を元記事で観る】HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ・通称パラライ）」より、2026年5月30日(土)＆5月31日(日)に開催される5thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2026」の出演者が一挙解禁となった。「Paradox Live」は、ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するメディアミックスプロジェクト。近未来を舞台に、それぞれの音楽ジ