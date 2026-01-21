俳優の趣里さん（35）が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。父で俳優の水谷豊さん（73）との2ショットを公開した。「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」約3か月ぶり、2026年初のインスタグラム更新ということで、趣里さんは「みなさま、遅くなってしまいましたが... 本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」と投稿。そして、こうつづった