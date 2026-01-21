アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。1月20日（火）の配信では、オカルト編集者の角由紀子さんが登場。子供たちが持つ不思議な能力について、MCの平子祐希と盛り上がる一幕があった。平子は、自身の息子がクローゼットの中を見て「ママ、あそこにおばあちゃんがいる」と言ったり、娘が階段に上がるのを怖がり「そこに怒ってるおじちゃんがいる」と泣