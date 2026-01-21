○経済統計・イベントなど １６：００英・消費者物価指数 １６：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※米・２０年債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：令和ＡＨ，スーパツール，ディスコ ※海外企業決算発表：ジョンソン・エンド・ジョンソンほか 出所：MINKABU PRESS