今年も花粉症の季節が始まりますが、近年では花粉の飛沫量が多くを花粉症を発症してしまう人も多いようです。花粉症対策は発症前からと聞きますが、発症後では手遅れなのでしょうか? 「水島耳鼻咽喉科」の水島耳鼻咽喉科の水島先生に答えていただいた。 編集部 耳鼻科ではどのような診断を？ 水島先生 鼻鏡（びきょう）という道具を使って鼻の穴を広げ、その中をくわしく診ることから始めます。アレルギー性鼻炎は、鼻水