国立文化財機構 文化財活用センターは1月に、2025年7月まで法隆寺（奈良県生駒郡斑鳩町）の宝物館中2階で公開してきた、「8Kで文化財 国宝 聖徳太子絵伝」をウェブ版に改修して、「デジタルアートビューア 国宝 聖徳太子絵伝〜太子の生涯と超人伝説〜」としてオンライン公開している。●いつでもどこからでも4カ国語で鑑賞が可能東京国立博物館所蔵の国宝「聖徳太子絵伝」は、かつて奈良・法隆寺の絵殿を飾っていた大画面の障