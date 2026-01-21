― ダウは870ドル安と続落、グリーンランド巡る欧米関係の悪化を警戒 ― ＮＹダウ 48488.59 ( -870.74 ) Ｓ＆Ｐ500 6796.86 ( -143.15 ) ＮＡＳＤＡＱ 22954.32 ( -561.07 ) 米10年債利回り4.295 ( +0.070 ) ＮＹ(WTI)原油 60.36 ( +1.02 ) ＮＹ金 4765.8 ( +170.4 ) ＶＩＸ指数20.09 ( +1.25 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52135 ( -665 ) シカゴ日経