21日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝158円16銭前後と、前日午後5時時点に比べ21銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円41銭前後と30銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース