お笑い芸人の永野と令和ロマン・くるまが出演する『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』が放送され、会話の疑問をすぐにスマートフォンやAIで調べる昨今の“タイパ重視の風潮”について議論を交わした。【映像】テレ朝アナと議論白熱するくるま＆永野番組では、「なんでもすぐに調べる人にひっかかります」という25歳男性からの投稿を紹介。投稿者は、友人との会話で疑問が生じた際、すぐにAIやネットで調べて答えを出されるこ