気象庁＝東京都港区日本付近は強い冬型の気圧配置が25日ごろにかけて続くことから、気象庁は21日、北―西日本の日本海側を中心に平地でも大雪になる所があるとして警戒を呼びかけた。普段雪の少ない太平洋側でも大雪の所がある見込み。強い寒気が流れ込む22日は、北陸から山陰の日本海側で降雪量がかなり多くなる恐れがある。気象庁によると、25日ごろにかけ、東日本の上空約5千メートルには断続的に氷点下40度以下の強い寒気